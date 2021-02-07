الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي يهنئ جبالي برئاسة مجلس النواب

هنأ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شنجونج، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بهذه المهمة الوطنية العظيمة.



وأشاد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي - في خطابه اليوم الأحد - بدور وفاعلية مجلس النواب داخل أروقة المنظمة البرلمانية العالمية، من خلال عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد وغيرها من أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي.



وتضمن خطاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الإشادة بجهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لزيادة نسب تمثيل المرأة داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ترك أثراً إيجابياً يُحتذى به على جميع برلمانات المنطقة، داعياً إلى استمرار التعاون والشراكة الراسخة بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي.



يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة الدولية التي تضم برلمانات دول العالم ذات السيادة، ويعد بصفته هذه المنظمة الوحيدة التي تمثل الفرع التشريعي على الصعيد العالمي، وتتمثل مهمة الاتحاد البرلماني الدولي في العمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية، والمساواة وتعزيز الشراكة بين الرجال والنساء، وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة، ويتصدى الاتحاد للعديد من القضايا العالمية من أجهزته ولجانه، إذ يلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً داخل الاتحاد البرلماني الدولي من خلال المجموعات الجغرافية الإفريقية والعربية للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.