أوكرانيا تضم 6 دول جديدة لقائمة المناطق الحمراء

قامت وزارة الصحة الأوكرانية بتعديل قائمة الدول المصنفة على أنها مناطق حمراء وخضراء بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مراعاة عدد حالات الإصابة بالفيروس بين كل 100 ألف نسمة.

ورفعت أوكرانيا عدد الدول في القائمة الحمراء إلى 80 دولة بزيادة 6 دول عن قائمة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أوكرانيا برس" اليوم الأحد.

وانضمت إلى قائمة الدول الحمراء كل من ناميبيا وبوتسوانا ومولدوفا والكويت وماليزيا وجزر المالديف وإسواتيني، بينما تم استبعاد سورينام منها.

وبقيت دول بولندا والمجر وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا في المنطقة الحمراء بالنسبة للأوكرانيين.

وذكر رئيس أطباء الصحة في أوكرانيا فيكتور لياشكو أن الحكومة تخطط لإكمال خمسة ملايين عملية تلقيح كل شهر بعد بدء حملة التطعيم في أوكرانيا.