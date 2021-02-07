المتهم بقتل سائق توك توك بـ«مفك» يمثل جريمته أمام النيابة

اقتادت الأجهزة الأمنية في الإٍسكندرية، اليوم السبت، سائق الـ"توكتوك" المتهم بقتل زميله، بسبب أولوية التحميل، إلى مكان وقوع الحادث، في منطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية، لإجراء معاينة تصويرية لواقعة القتل، وذلك أمام النيابة العامة.

وقررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، صباحًا، حبس سائق "توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زميله، البالغ من العمر 50 عامًا، بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وصرحت النيابة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة المنتزه الكلية المستشار أشرف المغربي، بتسليم الجثة إلى أسرتها وذلك بعد تشريحها، مع سرعة مدها ببيان سبب الوفاة، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لفحصها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد نشوب مشاجرة بين سائقي "توكتوك" بسبب أولوية تحميل الركاب، مما أدى إلى مصرع أحدهما، طعنًا بـ"مفك"، وإصابة آخر، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين نشوب مشاجرة بين سائقي "توكتوك" بسبب أولوية تحميل الركاب، أمام قهوة كائنة في شارع 30 المتفرع من شارع 45 منطقة العصافرة، حيث قام المتهم بإنزال ركاب "توكتوك" المجني عليه، وعند اعتراضه، أحضر "مفك" وسدد له طعنة نافذة في رقبته، ليفارق على أثرها الحياة متأثرًا بتعرضه لنزيف حاد.

وبالإمساك بالمتهم من جانب الأهالي تم تسليمه إلى قوات الأمن الخاصة بحراسة كنيسة القديسين "مكسيموس، ودوماديوس"، إلى أن حضر ضباط مباحث القسم، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وبتقنين الإجراءات، تم تحريز المفك المستخدم في الحادث، واقتياد المتهم إلى قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.