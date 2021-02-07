صندوق تطوير العشوائيات: 200 مليار جنيه تكلفة مبادرة تحسين عواصم المحافظات

جدد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، حرص الدولة على توفير سكن آمن وملائم لجميع المواطنين.

وقال صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن وصول تكلفة القضاء على العشوائيات في مصر إلى 4 تريليونات جنيه، هو رقم مدروس، في ضوء المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة حاليًا.

وأوضح أنه من بين هذه المشروعات، مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، والذي وصل تكلفته حتى الآن وبسعر اليوم إلى 200 مليار جنيه.

وأضاف أن جميع المشروعات التي تنفذها الدولة للارتقاء بمستوى سكن المواطنين، ليست مجرد بناء عمراني فقط، بل تشمل إقامة مجتمعات كاملة تتوفر بها جميع الخدمات وأوجه الرعاية اللازمة.

وصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء أمس السبت، بأن تكلفة القضاء على العشوائيات في مصر تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه.