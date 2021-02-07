الساحة السينمائية والثقافية التونسية تفقد المخرجة مفيدة التلاتلي

فقدت الساحة الثقافية التونسية والعالمية المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلي، صباح اليوم الأحد، عن عمر 74 عاما.



مفيدة التلاتلي هي كاتبة ومخرجة ومونتيرة تونسية، ولدت في سيدي بوسعيد بشمال تونس في عام 1947، درست السينما في العاصمة الفرنسية بأكاديمية باريس للفيلم عام 1965، وعملت بعدها في التليفزيون الفرنسي كمحررة نصوص ومديرة انتاج، في التلفزيون الفرنسي ما بين 1968 و1972، ثم عادت إلى تونس ونالت شهرة كبرى في المجال السينمائي بفضل عملها كمونتيرة، وتعاونت من خلال هذه اﻷفلام مع عدد من المخرجات منهم ناجية بن مبروك وسلمى بكار، ومن أبرز أعمالها «ذاكرة خصبة» للفلسطيني ميشال خليفي، و«حلفاوين» لفريد بوغدير، و«نهلة» للجزائري فاروق بلوهة، و«باب فوق السماء» للمغربية فريدة بليزيد.



ثم بدأت في الاتجاه للكتابة واﻹخراج، ونالت اهتمامًا كبيرًا بعد إخراجها ﻷول أفلامها «صمت القصور» الذي شاركت في بطولته هند صبري، وحازت من خلاله على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 1994، كما قدمت فيلمي «موسم الرجال» عام 2000، و«نادية وسارة» عام 2003.



واعتزلت المخرجة الراحلة العمل عندما علمت بإصابة والدتها بمرض ألزهايمر، وفي عام 2001 تم اختيارها كعضوة في لجنة مهرجان كان السينمائي، وشغلت منصب وزيرة الثقافة بتونس في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي عقب الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، التي تشكلت في 17 يناير 2011.