إعادة انتخاب أماني أبو زيد لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة

أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، اليوم السبت، انتخاب المرشحة المصرية الدكتورة أماني أبو زيد لمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة "النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والطرق والطاقة والرقمنة والسياحة" لفترة ثانية لمدة 4 سنوات "2021 - 2024".

وحققت الدكتورة أماني أبو زيد فوزا كبيرا علي منافسيها علي المنصب، حيث حصلت علي أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وتعكس تلك النتيجة النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي في الفترة من 2017 - 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الإفريقية وتنفيذ أجندة 2063.

يشار إلي أن الدكتور أماني أبو زيد تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الهندسة الكهربية، وحصلت على ماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية للتنمية الأفريقية "جامعة سنجور"، بالإضافة إلى دبلوم في الآداب والفنون الحديثة من جامعة السوربون بفرنسا.

كما حصلت علي دكتوراة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة،

ونالت الدكتور أماني أبو زيد جوائز دولية وتقديرات عديدة من أبرزها اختيارها مرتين في ٢٠١٢ و ٢٠١٩ كواحدة من السيدات الأكثر تأثيرًا في القارة الأفريقية، كما قلدها الملك محمد السادس ملك المغرب الوسام العلوي، وكرمها الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك كأحد ٢٠ شخصية صانعة لمستقبل العالم، واختارها الاتحاد الأوروبي كأحد القيادات الشابة الدولية.