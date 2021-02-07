وزير الخارجية: مصر ودول التعاون الخليجي تمتلك القدرات لمواجهة التحديات

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن اعتزازه بزيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأحد، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر ودول المجلس والأمانة العامة، لافتًا إلى أن العلاقات تأتي في إطار التضامن والإحساس المتبادل بوجود مصير مشترك وضرورة العمل على تدعيم أواصر الإخاء.

وأضاف شكري، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الزيارة تعكس الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري ومجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتلك القدرات لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن العمل المشترك بين الجانبين يهدف إلى وحدة واستقلال الأراضي العربية، وعدم التدخل في شؤونها من قبل قوى إقليمية، والدفاع عن مصالحها، والقضاء على الإرهاب، ودعم القدرات الاقتصادية، معلنًا الاتفاق مع الأمين العام على إيجاد آلية مؤسسية بين الجانبين؛ لتناول القضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ودول المجلس.

وتابع وزير الخارجية أن الجانبين يستمران في جهودهما لتعزيز التضامن وتناول كل القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن وتحقيق الرفاهية، منوهًا إلى أن العمل يكتمل من خلال التضامن والتكاتف بين الجميع.

وعقد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، جلسة مباحثات مع سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وحسبما ذكرته مجلس التعاون الخليجي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء بحث مسيرة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والجهود المبذولة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق التطلعات المشتركة للجانبين، على ضوء مخرجات قمة العلا، والبيان الختامي الذي أكد على دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية.