رئيس اللجنة العلمية: انخفاض في أعداد إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر تشهد استقرارا منذ عدة أيام، ومتوقع انخفاض الأعداد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ارتفاع نسب التعافي من الفيروس بشكل كبير عن الموجة الأولى للفيروس.

وأرجع حسني ذلك إلى اعتماد اللجنة العلمية لبروتوكول علاج موحد منذ بداية الجائحة وتطويره بشكل مستمر لإضافة جميع المستجدات العلمية عليه، وتصنيف جميع الحالات المرضية ضمن البروتوكول.

وأشار حسني، في تصريح لـ"الشروق"، إلى قرارات الدولة فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها والتزام المواطنين بذلك، مؤكدا ضرورة استمرار هذه الإجراءات وعدم التهاون في تنفيذها، لتفادي معاودة ارتفاع الأعداد مرة أخرى.

وأضاف أن التعديل الذي ستدخله اللجنة العلمية على بروتوكول علاج مرضى كورونا خلال الفترة المقبلة، يأتي ضمن آخر التطورات التي تدرسها اللجنة العلمية بشأن تحديث العلاج بشكل مستمر، ذاكرا أن التعديل المنتظر سيساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس.

وسجلت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن 78% من إجمالي الإصابات، حيث أكدت وزارة الصحة خروج 422 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 ألفا و54 حالة حتى مساء السبت، كما بلغت نسبة الوفيات من الفيروس 5.6% من إجمالي الإصابات، ليبلغ إجمالي الوفيات 9 آلاف و604 حالات وفاة.