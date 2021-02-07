إسرائيل تبدأ تخفيف قيود الإغلاق الثالث

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، تخفيف قيود الإغلاق الثالث الذي فرضته قبل أكثر من شهر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية، كان من المقرر في البداية رفع قيود الإغلاق جزئيًا يوم الجمعة الماضي، لكن اتفاقًا توصلت إليه الحكومة في وقت متأخر من يوم الخميس مدد الإغلاق إلى يوم الأحد بعد اجتماع استمر ساعات وشهد نقاشًا حادًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

واعتبارًا من صباح الأحد، رُفعت قيود التنقل التي فرضت على الأشخاص البقاء داخل نطاق ألف متر من منازلهم، كما أُعيد فتح المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومواقع التراث والآثار أمام الجمهور، والأعمال التجارية التي لا تقدم خدمات للجمهور، والأعمال التجارية التي تقدم خدمات فردية مثل صالونات التجميل، إلى جانب رفع قيود أخرى.

وحتى مساء السبت، لم يتم الاتفاق على إعادة فتح رياض الأطفال أو الصفوف من الأول إلى الثالث، وذكر بيان حكومي يوم الجمعة أن قرارًا سيتخذ في هذا الشأن بعد مناقشات منفصلة بين وزارتي الصحة والتعليم.

في غضون ذلك، سيظل مطار بن جوريون مغلقًا حتى 20 فبراير على الأقل، وفقًا لقرار حكومي صدر يوم الجمعة .. وكان المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل قد أُغلق بالكامل تقريبًا منذ 25 يناير، باستثناء طائرات الشحن وطائرات الطوارئ، حيث تسعى السلطات إلى منع دخول الأشخاص الذين قد يكونون مصابين بسلالات جديدة من فيروس كورونا، كتلك التي ساهمت في الارتفاع الأخير في أعداد الحالات في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات أظهرت أن الإغلاق الثالث في إسرائيل كان على ما يبدو الأقل فعالية منذ بداية الجائحة، حيث ارتفع عدد حالات كوفيد-19 الحرجة في المستشفيات حاليا إلى أكثر من 1000 حالة مقارنة بـ949 حالة عند بداية فرض الإغلاق، على عكس الإغلاقين الأول والثاني في مارس وسبتمبر واللذان انخفضت معهما الحالات الحرجة.

ويأتي تخفيف القيود في إسرائيل، فيما تواصل تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميًا، حيث سجلت اليوم أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس التي سجلتها حتى الآن إلى اكثر من 5 آلاف و71 حالة وفاة.