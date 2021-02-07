التحالف العربي: تدمير 4 طائرات مسيرة حوثية باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الطائرات بدون طيار (المسيرة) المفخخة الحوثية، التي تم إطلاقها باتجاه المملكة إلى أربع طائرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان له، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين.

وأوضح المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات دون طيار مفخخة هذا اليوم، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

تأتي هذه العملية بعد أقل من يوم على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي على أنها منظمة إرهابية.