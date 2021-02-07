 التشيك تدرس إمكانية شراء لقاح «سبوتنيك V» الروسي دون مصادقة من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 8:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

التشيك تدرس إمكانية شراء لقاح «سبوتنيك V» الروسي دون مصادقة من الاتحاد الأوروبي

رويترز
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:22 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:22 ص

نقلت صحيفة "Seznam" أن السلطات التشيكية تدرس إمكانية الشراء المباشر للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا بالالتفاف على أجهزة التسجيل للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن "خبراء وزارة الصحة تلقوا منذ عدة أيام توجيها بالكشف عن الإمكانيات القانونية للمصادقة على استخدام اللقاح سبوتنيك V دون موافقة مناسبة من قبل الوكالة الأوروبي للأدوية".

وبين التقرير أن وزارة الصحة تبحث عن طريق لإصدار مصادقة على استخدام اللقاح الروسي دون الحصول على تسجيل من قبل الوكالة الأوروبي للأدوية أو معهد رقابة الأدوية التشيكي.

وسبق أن أعرب رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيتش، مرارا عن استيائه من تأخر توريدات اللقاحات التي تنتجها شركتا "فايزر" و"بيونتيك" أو شركة "موديرنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك