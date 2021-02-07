إندونيسيا تسجل 10 آلاف و788 إصابة جديدة و171 وفاة بفيروس كورونا



سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأحد، 10 آلاف و827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و163 وفاة ناجمة عنه.



وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة كوفيد-19 في البلاد - حسبما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" - بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و157 ألفا و837 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 31 ألفا و556 حالة وفاة.



وأشارت فرقة العمل إلى تسجيل 10 آلاف و806 حالة تعاف جديدة من الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في أنحاء البلاد إلى 949 ألفا و990 شخصا.



يُذكر أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أعلى حصيلة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.