قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، اليوم الإثنين، تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه الأصغر بطعنة نافذة بالرقبة بسب خلافات الأطفال وتدخل السيدات فيما بعد، وذلك لمدة للمرة الثانية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة في قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وتبين وقوع مشاجرة بين شقيقين لفظ على أثرها الشقيق الأصغر، ويدعى عامر، 39 عامًا، سائق، على يد شقيقة الأكبر، محمد، 44 عامًا، عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة في مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، وزوجاتهم فيما لاذ المتهم بالهروب.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق بمركز شرطة الزقازيق، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، فيما تم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.