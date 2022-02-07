تدريب معلمي الصف الرابع الابتدائي على فلسفة المناهج الجديدة خلال إجازة نصف العام

عقدت وزارة التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع مديري عموم المواد الدراسية، ومديري إدارات التدريب بالمديريات؛ لعرض خطة تنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

وبحسب بيان للوزارة، تم الاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية على وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي، على منهجية وفلسفة المناهج الجديدة باستخدام أمثلة من المناهج؛ ليتم تطبيقها على منهج الفصل الدراسي الثاني، على أن تتم التدريبات خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن "الإنجاز الذي تم في وحدات التدريب، والتدريب على رأس العمل في العام 2021، والانتهاء من الحقائب التدريبية، تم دون أن تتحمل وزارة التربية والتعليم أي نفقات".

وأشار إلى أن فلسفة التدريب على رأس العمل تهدف إلى إكساب المهارات، وتقوم على فكرة أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وأشار إلى تكليف بعض من مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية، بوضع الحقيبة التدريبية الخاصة بالقيم واحترام الآخر بالشراكة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج، الذى نتج عنه عمل متميز ينم عن التكاتف بين جميع أعضاء المنظومة، قائلًا إن التدريب يكون على فلسفة المناهج الجديدة، والسلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية والمهارات الإدارية الحديثة والامتياز الإداري وتطوير الذات.

واستعرض "إنجازات" التدريب بالإدارات التعليمية ووحدات التدريب بالمدارس، التي جاءت كالتالي:

- استهداف 20283 معلما على برنامج السلوكيات المهنية لمديري المدارس الابتدائية، حضر منهم 16740 معلمًا بنسبة 83%، و14349 من رؤساء وحدات التدريب على برنامج السلوكيات المهنية لمسؤولي وحدات التدريب، وقد حضر منهم 13344 بنسبة 93%، و164398 معلما على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمى المرحلة الابتدائية جميع المواد الدراسية الأساسية، وقد حضر منهم 148122 معلمًا بنسبة 90.1%.

- استهداف 13812 من المديرين على برنامج السلوكيات المهنية لمسؤولي وحدات التدريب لمرحلة التعليم الإعدادي، وقد حضر منهم 12064 بنسبة 87.3%، و9948 معلمًا على برنامج السلوكيات المهنية مسئولي وحدات التدريب، وقد حضر منهم 9131 معلمًا بنسبة 91.8%، و117578 معلمًا على برنامج ورش التنمية المهنية لمعلمي المواد الأساسية للمرحلة الإعدادية ومادة الحاسب الآلي، وقد حضر منهم 101212 معلمًا بنسبة 86.1%.

ووجه حجازي ببدء ورشة عمل للمدربين يوم 8 فبراير الجاري، يحاضر فيها مدير إدارة التدريب؛ للتعرف على أهداف البرنامج ومناقشة الأنشطة الواردة به، ويتم تنفيذ البرنامج لمدة 3 أيام في الفترة من 9 إلى 17 فبراير الجاري، باستهداف مديري المدارس الابتدائية ومدير المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذ الحقائب التدريبية لمعلمي المواد الدراسية للصف الرابع الابتدائي بالتعاون مع موجه أول المادة على مستوى الإدارة، والاتفاق مع مديري عموم المواد الدراسية التعليمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفى نهاية الاجتماع، تم تكريم فريق إعداد حقيبة القيم واحترام الآخر لمديري المدارس الابتدائية.