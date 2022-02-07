استمرار الضخ العكسي في خط أنابيب الغاز الروسي يامال - أوروبا

تشير طلبيات تشغيل خط الغاز الطبيعي الروسي يامال-أوروبا إلى استمرار ضخ الغاز في الخط من ألمانيا إلى بولندا وهو عكس اتجاه الضخ الطبيعي من بولندا إلى ألمانيا، حيث أن هدف هذا الخط الأساسي هو نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر أراضي بولندا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن كميات الغاز التي تم ضخها من ألمانيا إلى بولندا حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت برلين بلغت ما يعادل 5ر1 جيجاوات ساعة.

وأضافت بلومبرج، أن هذا يعني عدم وصول أي كميات من الغاز الروسي إلى محطة ضغط مالنوف في ألمانيا عبر خط يامال - أوروبا، مما يعني استمرار اعتماد أوروبا على مخزونات الغاز الطبيعي.

كان ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط يامال-أوروبا قد توقف منذ 21 ديسمبر الماضي.

وقالت شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، إنها لم تحجز أي طاقة نقل على هذا الخط نظرا لعدم تلقيها أي طلبات استيراد من العملاء الأوروبيين.