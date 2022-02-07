استكمال التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل غدا

يصل الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتين إلى بيروت غدا الثلاثاء لاستكمال التفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ووفق ما نشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين ، ستكون زيارة الوسيط الأمريكي سريعة تنتهي مساء بعد غد الأربعاء، ويشمل جدول أعماله اجتماعاً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بحضور وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وآخر مع وزير الطاقة وليد فياض، ثم زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعشاء عمل لدى مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي النائب الياس بوصعب.

وأشارت إلى أن هدف الزيارة البحث عن حل "يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها" ، خاصة بعد إعلان لبنان للمرة الأولى وبشكل رسمي بأنه يعتبر حقل "كاريش" منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي لا يُمكِن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه أو البدء بعمليات الاستخراج.

وكشفت الصحيفة عن "جولة استطلاع قامَ بها مسؤولون أمريكيون مع عدد من الجهات اللبنانية لاستكشاف موقف حزب الله من الترسيم"، مشيرة إلى أنهم "يحاولون رسم تصوّر عن الطريقة التي يُمكن أن يتعامل بها الحزب في حال حصول تسوية حول الحقول المشتركة، وخاصة أنه يدخل في إطار التطبيع الاقتصادي، فكيف ستكون ردّة الفعل؟".

ولفتت إلى أن "خيار الاستعانة بشركة إماراتية للعمل في المنطقة المتنازع عليها تراجع هذه الفترة، مخافة من استهداف معين، وخاصة مع عودة الإمارات إلى التورط في اليمن، مقابل عودة التداول باسم شركة (هاليبرتون) الأمريكية، التي سبقَ أن منحها العدو ترخيصاً لبدء حملة تنقيب على الحدود مع لبنان".