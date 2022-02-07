كشف أحد أقارب الطفل السوري فواز القطيفان، تفاصيل خطفه والتهديدات المروعة التي يتلقونها بحق المخطوف بدءًا من ضرب الطفل إلى تهديدات بقطع الأصابع.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن عم الطفل مصعب قطيفان، قوله إنّ والد الطفل لا يستطيع الحديث لأنه حتى الآن لم يستفق من الصدمة الكبيرة التي أصابته عندما سمع بخبر اختطاف ابنه الوحيد كما أن جدته "أم والده" تعرضت لوعكة صحية خطيرة، حسب رواية عم الطفل فواز.

وأضاف أنّ ابن أخيه تعرض للخطف نحو الساعة السابعة والنصف صباحا وهو في طريقه إلى المدرسة، على يد ثلاثة رجال ملثمين وامرأة ترتدي خمارًا يركبون درجات نارية، وأن عملية الخطف تمت في مكان مزدحم، ذاكرا أن مهمة المرأة كانت أن تدل الخاطفين على الطفل فواز.

وأوضح أن الخاطفين تواصلوا معه على تطبيق "الواتس آب" أولا ومن ثم على التلجرام برقم مخفٍ، متابعًا: "في اليوم الخامس من تاريخ اختطافه أرسلوا له صورة للطفل فواز حتى يثبتوا أن الطفل موجود لديهم".

وقال مصعب، إن الخاطفين في البداية طلبوا مبالغ كبيرة نحو 200 ألف دولار وأنهم أصروا على أن المبلغ يجب أن يكون بالدولار، مؤكدا أنه بعد مفاوضات طويلة مع الخاطفين تم تنزيل المبلغ إلى 500 مليون ليرة.

وأشار عم الطفل فواز، إلى تأمين 250 مليون ليرة بعدما تم بيع أرض تعتبر إرثا للعائلة وبعد التواصل مع الخاطفين وإخبارهم أنه تم تأمين هذا المبلغ مع إمكانية استقراض 50 مليون ليرة أخرى ليصل المبلغ إلى 300 مليون مقابل إرجاع الطفل فواز إلا أنهم رفضوا ذلك.

وأكمل: "أرسلوا مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الطفل فواز وهو يعذب على أيدي خاطفيه، مهددين أنه بعد انتهاء المهلة المحددة يوم الأربعاء القادم فإنهم سيعمدون إلى تعذيب فواز بقطع أصابعه كل يوم أصبع".

وأكد أن هناك جهات إعلامية خارجية تواصلت معه إلا أنه رفض التواصل معها لأنه شعر أن هذه الوسائل تعمل على تسييس الموضوع وأنه يجب عليها عدم التدخل في القضايا الداخلية.

وبين أن والد الطفل فواز مغترب في الكويت وهو عامل عادي ليس لديه أموال وأن ما يجنيه من عمله لا يكفي إلا لتأمين قوت عائلته.

من جهته أكد قائد شرطة درعا العميد ضرار الدندل، أنه تمت متابعة القضية منذ اللحظات الأولى من تاريخ تبليغ ذوي المخطوف بحادثة الخطف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، موضحا أن جرائم الخطف دقيقة وحساسة وأي خطأ بسيط فيها من الممكن أن يؤدي إلى كوارث، لكن بعد انتشار فيديو التعذيب ظهر الموضوع إلى العلن.

وأضاف الدندل: "جرت العادة في جرائم الخطف في أي مجتمع أن يضع الخاطفون شروطا أساسية على أهل المخطوف وهي عدم إعلام أي جهة أو سلطة وإلا سيتم إيذاء المخطوف".

وبين أنه يوميا كان على تواصل مع عم الطفل وتم حصر الموضوع به حتى لا يكون هناك تشعبات أخرى، مؤكدا أن هناك متابعة حثيثة من وزير الداخلية.

وأعرب الدندل عن تفاؤله بأن يتم الوصول إلى نتائج إيجابية في القريب العاجل بخصوص قضية الطفل فواز.