رصد القضاء العراقي، "مكافأة كبيرة" لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، التي جرت يوم السبت.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أوردته قناة "السومرية"، إنه سيقدم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الساعدي.

وأمس الأحد، ندد المجلس بواقعة اغتيال القاضي، وأصدر بيانا جاء فيه أن المجلس يدين ويستنكر بشدة "الهجوم الإرهابي الجبان المرتكب من عصابات الغدر والإجرام في محافظة ميسان في الخامس من الشهر الجاري الذي أودى بحياة القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي".

وأشار البيان إلى أن الساعدي معروف بكفاءته وشجاعته في التصدي لهذه العصابات الخارجة عن القانون، وحمل المجلس جميع الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات المشتركة في المحافظة المسؤولية الكاملة حيال "تقصيرها الواضح في القيام بواجباتها المناطة بها".