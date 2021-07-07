الصين تدعو واشنطن لتعديل قانون المنافسة في قطاع التكنولوجيا

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دعت الصين، أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى تعديل مشروع قانون المنافسة الذي أقره المجلس للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، القول اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي دوري في بكين إنه يتعين على النواب الأمريكيين إزالة "المحتوى السلبي" من مشروع القانون.

وقال تشاو إن المحتوى المتعلق بالصين في مشروع القانون الأمريكي تغمره عقلية الحرب الباردة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تكف عن تقويض التعاون في المجالات المهمة.