الهند تسمح باستخدام لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة، هو التاسع الذي يحصل على الموافقة على الاستخدام الطارئ في الهند.

وقال الوزير في تغريدة نشرها على حسابها الرسمي عبر موقع التندوينات القصيرة "تويتر": "منح المراقب العام للأدوية في الهند إذنا بالاستخدام في حالات الطوارئ للقاح سبوتنيك لايت المكون من الجرعة الواحدة في الهند. هذا هو اللقاح التاسع لفيروس كورونا في البلاد. سيؤدي هذا إلى زيادة تعزيز الكفاح الجماعي للأمة ضد وباء"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 42.2 مليونًا، وتعافى أكثر من 40 مليونا، وتوفي أكثر من 502 ألف.

وأظهرت الدراسات السريرية وبيانات التطعيم لدى السكان في العديد من البلدان مستوى أمان وفعالية سبوتنيك لايت العاليين عند استخدامه كلقاح قائم بذاته وكداعم عالمي.