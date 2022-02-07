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يعود الفريق الإيراني المفاوض يوم غد الثلاثاء، إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده القول: "فريق التفاوض الإيراني موجود في طهران لإجراء المشاورات اللازمة، وسيغادر إلى فيينا غدا.. ونتوقع اتخاذ القرارات الضرورية من جانب واشنطن".

وأكد أن موضوع رفع العقوبات هو "خط أحمر" بالنسبة لإيران، وشدد على أن بلاده "تتوقع أن تشهد خطوات عملية لإثبات ما تعتبره الولايات المتحدة خطوات حسن نية".

وكان مسؤول أمريكي بارز أعلن الجمعة الماضية أن الحكومة الأمريكية أعادت إعفاءً من العقوبات يسمح للدول بالتعاون مع إيران في المشروعات النووية السلمية، وذلك قبيل مرحلة من المتوقع أن تكون حاسمة في المفاوضات النووية.

إلا أن إيران ردت بأنها ما زالت تحتاج إلى ضمانات من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ووصفت الرفع المحدود للعقوبات الأمريكية بأنه "جيد ولكن ليس كافيا".

وقال وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان إن مفاوضات فيينا شهدت تطورات إيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعات طهران.

وتوقفت المفاوضات في فيينا في نهاية يناير الماضي لكي يعود الدبلوماسيون إلى بلادهم للتشاور.