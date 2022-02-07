صحيفة: رئيس جنوب أفريقيا يدرس حظر شغل الأجانب بعض الوظائف

من المرجح أن يفرض رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا قيودا بالنسبة أنواع الوظائف التي يمكن للأجانب شغلها، وفقا لما ذكرته صحيفة بيزنيس داي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الوزراء الجنوب أفريقي يدرس المقترح الذي جرى مناقشته خلال مباحثات مؤخرا بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وشركائه في التحالف، الحزب الشيوعي الجنوب أفريقي واتحاد النقابات العمالية في جنوب أفريقيا.

وقالت الصحيفة الجنوب أفريقية إنه من المرجح أن يعلن رامافوسا عن فرض القيود في خطابه السنوي لحالة الأمة في العاشر من شباط/فبراير الجاري.

وهناك علاقة صعبة بين جنوب أفريقيا، أكثر دولة صناعية في القارة الأفريقية، والمهاجرين من دول أخرى بأفريقيا، الذين ينجذبون لثرواتها.

وكان نحو 60 شخصا قد قتلوا عام 2008 ، ونزح 50 ألف شخص في موجة من أعمال العنف ضد الأجانب، حيث تم اتهام الأجانب بأنهم وراء كل شيء من البطالة إلى الخدمات الحكومية الرديئة.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة تيرون سيل التعليق لدى التواصل معه هاتفيا اليوم الاثنين.