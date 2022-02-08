التشيكيون يتوافدون بأعداد كبيرة على المحال في بولندا بعد تعليق الضريبة المضافة

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توجهت أعداد كبيرة من مواطني جمهورية التشيك إلى بولندا لأغراض التسوق، بعد تعليق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الغذائية .

ووصفت الصحف التشيكية هذا التوافد بـ"حمى التسوق"، ووصفه البعض بأنه "هجرة بسيطة للشعوب".

يشار إلى أنه تم إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز واللحوم ومنتجات الألبان في بولندا من ضريبة القيمة المضافة منذ أول فبراير الجاري، بموجب تنظيم سيتم تطبيقه لفترة ستة أشهر.

كما اتخذت الحكومة في وارسو هذا الإجراء لتواجه الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

وبلغ معدل التضخم في بولندا 6ر8٪ في ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

يرجع البعض بشكل جزئي، الدافع خلف تسوق التشيكيين داخل بولندا إلى الارتفاع الحاد في الأسعار داخل جمهورية التشيك مؤخرا. حيث بلغ معدل التضخم 6ر6٪ في ديسمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

ويتصدى البنك الأهلي في براغ لعملية خفض قيمة العملة من خلال تشديد السياسة النقدية.