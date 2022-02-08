لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقطعون الطريق أمام قصر العدل

نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً، بعد ظهر اليوم الإثنين، أمام قصر العدل في بيروت وقاموا بقطع الطريق للمطالبة بالإسراع في التحقيقات في قضية الانفجار.

وقام أهالي الضحايا الذين كانوا يحملون صور أبنائهم، بقطع الطريق عند مستديرة العدلية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على المماطلة في التحقيقات، وتعبيراً عن غضبهم لعدم كشف حقيقة انفجار المرفأ.

وطالب الأهالي بالإسراع بالبت في طلبات الرد المقدمة بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والتي تمنعه من استكمال تحقيقاته.

وطالبوا بعدم المماطلة في التحقيقات،و بمحاسبة من كان مسؤولاً عن انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .ولم يعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار أو المسؤولين عن حصوله.

كان القاضي البيطار قد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت. كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.

وواجه القاضي البيطار طلبات الرد من غالبية المدعى عليهم. ولا تزال طلبات الرد تلاحق المحقق العدلي وتمنعه من متابعه عمله في التحقيق إلى حين البت بها من قبل القضاء.