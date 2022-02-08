 الكويت وأمريكا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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الكويت وأمريكا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 7 فبراير 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الإثنين 7 فبراير 2022 - 10:58 م

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح،اليوم الإثنين، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر التطورات في المنطقة والتنسيق المشترك حيالها. 

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن اللقاء تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، واستعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

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