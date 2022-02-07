محكمة كويتية: تجديد حبس 6 متهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الكويت استمرار حبس 6 متهمين في خلية دعم وتمويل حزب الله اللبناني ماليا عبر لجان خيرية، رافضا طلبات إخلاء السبيل المقدمة من دفاع المتهمين.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الاثنين، أن النيابة العامة انتهت من جمع التحريات والتحقيقات النهائية في القضية، حيث يتوقع صدور قرار في ملف القضية قريبا.

وكانت النيابة الكويتية أصدرت قررا يوم الخميس الماضي، بإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية دعم وتمويل "حزب الله اللبناني" بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم، كما أصدرت في 24 يناير الماضي قرارا يقضي بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في القضية بكفالة 5 آلاف دينار، لكل منهم مع منعهم من السفر.