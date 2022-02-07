إصابة رئيسة هندوراس الجديدة بكورونا

أعلنت الرئيسة الجديدة لهندوراس زيومارا كاسترو التي تولت منصبها في 27 يناير الماضي، أمس الأحد اصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنها لا تعاني من أعراض شديدة.

وكتبت الرئيسة اليسارية (62 عاماً) عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر "كان فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) سلبيا أمس (السبت)، واليوم (الأحد) ظهرت نتيجته إيجابية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت الرئيسة التي خلفت الرئيس اليميني خوان أورلاندو هرنانديز "اظهرت الفحوصات أنه خفيف. وسأواصل، بشكل غير حضوري، متابعة خطتي الحكومية للعودة إلى النظام الديموقراطي والدستوري".

وقال زوجها مانويل زيلايا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الرئيسة لم تتلق سوى جرعتين من اللقاح مضيفاً أن الفحوصات الأخيرة أظهرت عدم اصابة الرئتين بأي ضرر".