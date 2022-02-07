 يُحظر على أي موظف نشرها.. النيابة السعودية تحدد ماهية الوثائق والمعلومات السرية - بوابة الشروق
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يُحظر على أي موظف نشرها.. النيابة السعودية تحدد ماهية الوثائق والمعلومات السرية


نشر في: الإثنين 7 فبراير 2022 - 11:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 فبراير 2022 - 11:18 ص

المنع يشمل فترة ما بعد انتهاء خدمته
حدّدت النيابة العامة السعودية، ماهية "الوثائق السرية" و"المعلومات السرية" المحظور على أي موظف نشرها، حتى ولو بعد انتهاء خدمته.

وقالت النيابة السعودية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة".

وأضافت أن المقصود بالوثائق السرية، هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

ولفتت إلى أنه يُقصد بالمعلومات السرية، كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها.

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