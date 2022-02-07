إيران: مستعدون لاستئناف الحوار مع السعودية في بغداد

أكدت إيران، اليوم الاثنين، استعدادها لاستئناف الحوار مع السعودية بالعاصمة العراقية بغداد، في إطار الجولات السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي: "إيران مستعدة لاستئناف الحوار مع السعودية في بغداد في غطار الجولات السابقة، وفور توفر هذه الإرادة لدى الطرف الآخر، سوف تستأنف المفاوضات"، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث الإيراني: "المنطقة منذ إيجاد الكيان الصهيوني لم تشهد السلام، ولغة الدبلوماسية والحوار تشكل خطرا لإسرائيل، والجميع يعرفون ماهيتها، وأصدقاء إيران في المطقة ينتبهون إلى تهديدات هذا الكيان".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد أكد أمس الأحد، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن حكومة العراق "ستعمل بكل جهودها" للإسهام في التوصل للتفاهمات بين السعودية وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع بن فرحان، حيث بحثا "أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات السعودية - الإيرانية"، مضيفة أن المكالمة تم خلالها "تبادل وجهات النظر بهذا الخصوص".

وأكد حسين، حسب البيان، أن "الحكومة العراقية ستعمل بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض".

وتطرق الوزيران إلى "الوضع المتوتر في الخليج وضرورة إيجاد سبل لإبعاد الخطر عن المنطقة وخلق حالة استقرار وأمان"، فيما أكد حسين في هذا السياق "استعداد الحكومة العراقية أن تلعب دورا محوريا في هذا المجال".

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.