تشهد مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، تحسن شديد في حالة الطقس، وارتفعت درجة الحرارة إلى 15 درجة منذ صباح اليوم، عقب موجة الصقيع التي تعرضت لها المدينة خلال الفترة الماضية.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد تحسنا كبيرا في حالة الطقس، وساد الدفء أرجاء المدينة بعد سطوع الشمس اليوم وتخطت درجة الحرارة 15 درجة منذ صباح اليوم، وتواصل درجة الحرارة ارتفاعها وقت الظهيرة، مؤكدًا أن درجة الحرارة بدأت في التحسن منذ مساء أمس.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم، أن المدينة استقبلت اليوم 600 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجارٍ تنفيذ برامجهم السياحية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لزيارة المعالم السياحية الدينية والأثرية بالمدينة.

وأشار إلى أن السائحين الذين كانوا فوق قمة جبل موسى ليلة أمس، هبطوا بعد أن استمتعوا بمشهد غروب وشروق الشمس، وجميعهم في حالة جيدة، ولم تتلقى غرفة عمليات المدينة أي إخطارًا يفيد حدوث أي طوارئ.

وأكد على استمرار رفع حالة الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تطهير مخرات السيول أول بأول تحسبًا لحدوث أي طوارئ.