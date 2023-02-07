 مدرب الوداد يعد الجماهير بعودة قوية بعد صدمة مونديال الأندية - بوابة الشروق
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مدرب الوداد يعد الجماهير بعودة قوية بعد صدمة مونديال الأندية

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:34 م

تحدث التونسي مهدي نفطي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي عن هزيمة الفريق أمام الهلال السعودي في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الوداد قد فقد تقدمه على الوداد بهدف، ليتعادل الهلال في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء، قبل أن يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي صعدت ببطل آسيا إلى نصف النهائي.

وقال نفطي عبر حسابه الرسمي على "تويتر: "بعد يومين عصيبين للغاية، الآن حان الوقت لنرفع رؤوسنا من جديد، لقد كنا على بُعد سنتيمترات قليلة من التأهل".

وأضاف: "إنه أيضا كرة القدم، أنا فخور للغاية باللاعبين، والجماهير تستحق أن تكون سعيدة، ولكن صدقوني سنعمل بكل جهد من أجل إسعادهم من جديد".

يذكر أن الهلال سيلاقي فلامينجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتقابل الفائز منهما، في النهائي، مع المتأهل من لقاء الأهلي وريال مدريد.

 


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