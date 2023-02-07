حماس تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط حجارة من مصلي في المسجد الأقصى

حملت حركة حماس إسرائيل، اليوم الثلاثاء، المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة من الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى شرق القدس.

واعتبرت الحركة في بيان، سقوط الحجارة "حادثا خطيرا يكشف مجددا جريمة استمرار الاحتلال في منع أعمال الترميم داخل المسجد الأقصى منذ سنوات، ويبعث بإنذار بالغ الخطورة ضد المسجد والمصلين والمعتكفين والمرابطين فيه".

وقالت: "إن استمرار الاحتلال في تصعيد مخططات التهويد والحفريات المُمنهجة في المسجد الأقصى يعرض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، في جرائم بشعة تنتهك قدسية الأقصى وتستفز مشاعر شعبنا وأمتنا الإسلامية، الذين سينتصرون للقدس والأقصى".

وأضافت أن الشعب الفلسطيني "سيبقى حائط سد منيع في الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات في القدس بكل الوسائل، وفي مقدمتها الرباط والمقاومة".

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى سقطت مساء أمس في ظل توقف أي أعمال ترميم داخل المسجد.

وصرح خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري بأن الحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل المسجد الأقصى "تؤثر بشكل مباشر على المبنى الرئيس في المسجد وهي السبب في تساقط الحجارة".