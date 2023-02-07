إيران تنشر صورا لقاعدة جوية تحت الأرض

نشر الجيش الإيراني صورا، قال إنها لقاعدة جوية تحت الأرض، بحسب تقرير إخباري.



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الثلاثاء، أنه انطلاقا من هذه القاعدة، تستطيع الطائرات المقاتلة أو القاذفات أو الطائرات المسيرة شن هجمات مفاجئة وعمليات بعيدة المدى.



ولم يحدد تقرير الوكالة الموقع الدقيق للقاعدة، واكتفى بالقول إنها تتحصن بالجبال، مضيفًا أنه تم التخطيط لإقامة الكثير من هذه القواعد.



وغالبا ما تنشر في وسائل الإعلام الإيرانية تقارير تهدف إلى إبراز القوة العسكرية للبلاد.



وخلال السنوات الأخيرة، ذكر التلفزيون الإيراني الحكومي، ضمن أمور أخرى، أن هناك قاعدة تحت الأرض للطائرات المسيرة، ومنشأة لتخزين الصواريخ، تابعة للحرس الثوري الإيراني.



ويتم الاحتفاظ بسرية معظم المنشآت العسكرية الإيرانية ولا يمكن التحقق من المعلومات المتعلقة بها من مصدر مستقل.