صحفي: الأتراك يقيمون في سياراتهم خوفا من حدوث زلازل جديدة

أكد طارق الحمد الصحفي السوري المقيم في تركيا، أن هناك بعض الأحياء في سوريا انهارت بأكملها نظرًا لكثرة المباني القديمة، مضيفا أن معظم المواطنين خرجوا إلى الأماكن الريفية هربًا من حدوث الزلازل أو وجود ترددات عقب هذا الزلزال.

وأوضح «الحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن بعض المواطنين يقيمون في سيارات في أماكن بعيدة عن المباني خوفًا من الهزات الأرضية، مؤكدًا أن هذا الزلزال كان قويا جدًا ولم يشهده أي مواطن تركي من قبل، «كان هو الأقوى».

وأوضح أن الإمكانيات في تركيا لا تقاس أو تقارن بسوريا، خاصة أن الأخيرة عاشت فترات من التدهور، ورغم هذه الإمكانيات في الجانب التركي، إلا أنها لم تؤثر على عدد الضحايا، متابعًا: «عدد ضحايا الزلزال في سوريا تجاوز الـ1700 ضحية و12 ألف مصاب و5600 مبنى انهارت».