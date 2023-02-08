المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب وفاة مراهق أثناء احتجاج

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب وفاة مراهق (15 عاما) أثناء احتجاجات في إسطنبول قبل 10 أعوام.

وجاء فى حيثيات الحكم الذي تم الإعلان عنه اليوم، في ستراسبورج أن السلطات التركية لم تقم بما يكفي في ذلك الوقت للتحقيق في دور الرئيس السابق لهيئة إنفاذ القانون وحاكم المدينة.

وأصيب الصبي، بيركين إلفان، في رأسة بقذيفة غاز مسيل للدموع في يونيو 2013 خلال احتجاجات في إسطنبول، ووفقا لوالديه، كان المراهق في طريقه لشراء خبز.

وبعد شهور في غيبوبة، توفي إلفان في مارس 2014 وتقدمت عائلته بدعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأصدر قضاة المحكمة حكمهم اليوم لصالح عائلة المراهق.

وقالت المحكمة إن السلطات لم تكن مستقلة ولم تقم بواجبها للتحقيق في الواقعة.

ولم يتقدم المدعون بطلب الحصول على تعويض من تركيا، لذلك فإنها لن تخضع لعقوبة مالية.