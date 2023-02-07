تايوان ترصد 5 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حربية حول الجزيرة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، خمس طائرات عسكرية صينية، وأربع سفن بحرية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الدفاع التايوانية ـ في بيان اليوم الثلاثاء نقلته صحيفة "تايوان نيوز" المحلية ـ أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.



وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه لم تدخل أية طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الركن الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية أو عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، وأنه حتى الآن هذا الشهر، أرسلت بكين 90 طائرة عسكرية و33 سفينة بحرية حول تايوان، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.