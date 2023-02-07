 الإسماعيلي يبدأ الاستعداد للمحلة بمران خفيف - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يبدأ الاستعداد للمحلة بمران خفيف

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 10:31 م

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة، بتدريبات خفيفة اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس، وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف الدراويش، زعيم الفلاحين على ملعبه بالإسماعيلية يوم 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر بطولة الدوري العام.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

واختتم المران بتقسمية حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.


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