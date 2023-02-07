وزير الطاقة الجزائري يدعو الشركات الأمريكية إلى الاستثمار ببلاده في مجال المناجم

دعا وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار ببلاده في مجال المناجم، وإقامة شراكات مع نظيرتها الجزائرية من خلال نقل المعرفة والتدريب.

جاء ذلك استقباله، اليوم بالجزائر العاصمة، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلاده، إليزابيث مور أوبين، لاستعراض العلاقات الثنائية في مجال الطاقة وآفاق تعزيزها.

وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان، أن الطرفان سلطا، خلال هذا اللقاء، الضوء على الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة وكذلك في مجال المناجم.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون التي ستتم مناقشتها خلال مشاركة قطاع الطاقة الجزائري في أعمال مؤتمر "سيرا ويك" ( CERAWEEK ) المقرر عقده في تكساس في مارس المقبل.



