البرلمان الأوكراني يمدد العمل بالأحكام العرفية 90 يوما أخرى

أعلن البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، تمديد العمل بالأحكام العرفية في البلاد بسبب الغزو الروسي، لمدة 90 يوما أخرى.

وبحسب تقارير إعلامية، صوت 348 نائبا لصالح التمديد الخامس اليوم الثلاثاء، أي أكثر بكثير من الـ226 صوتا المطلوبة للموافقة.

وتم كذلك تمديد حالة التعبئة العامة، ما يعني استمرار خضوع من تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من الرجال، ومن يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية لحظر مغادرة البلاد، مع استثناءات قليلة. وستبقى هذه القواعد سارية بشكل مؤقت حتى 20 مايو المقبل.

يشار إلى أن روسيا تسيطر على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

ورغم تقارير بوقوع قتال دموي للغاية وخسائر فادحة، أعربت القيادة العسكرية الروسية عن رضاها عن الوضع على الجبهة في شرق أوكرانيا.