أكثر من 900 معتقل فلسطيني إداريا في سجون إسرائيل

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا في سجون إسرائيل بلغ أكثر من 900 معتقل.

وذكر نادي الأسير "منظمة غير حكومية" في بيان، أن من بين الأسرى الإداريين سيدة وخمسة أطفال، وأن غالبيتهم يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160).

وبحسب البيان، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي بواقع 2409 أوامر.

وأوضح أن أكبر المعتقلين الإداريين سنا يبلغ (76 عاما)، مشيرا إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر عدة سنوات.

وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بهدف الاحتجاز المفتوح من دون محاكمة بدعوى وجود ملفات سرية، علما أن الأمم المتحدة تعتبره انتهاكا للقانون الدولي.