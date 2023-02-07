نيويورك تايمز في نزاع قضائي مع منتج ألغاز ألماني بسبب لعبة ووردل

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يتعين على محكمة دوسلدورف الإقليمية أن تبت في نزاع بين صحيفة نيويورك تايمز ومنتج الألغاز الألماني شتيفان هاينه حول حقوق لعبة الكلمات "ووردل".

وبدأت الإجراءات المدنية يوم الاثنين. وتتهم صحيفة نيويورك تايمز، التي تدير موقعا كبيرا للألغاز وتمتلك حقوق لعبة الكلمات الشهيرة، موزع الألغاز الألماني بتأمين حقوق العلامة التجارية الألمانية لـ "ووردل" من أجل إبعادها عن السوق الألمانية.

وتريد صحيفة نيويورك تايمز منع شركة هاينه التي تتخذ من هامبورج مقرا لها من استخدام العلامة التجارية عن طريق أمر قضائي مؤقت.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة قرارها في أول مارس.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد حصلت على جميع حقوق اللعبة من المبتكر جوش واردل مقابل 2ر1 مليون دولار، حسبما تبين من جلسة الاستماع يوم الاثنين.

وحققت لعبة التخمين عبر الإنترنت "ووردل" نجاحا عالميا ويلعبها ملايين الأشخاص كل يوم. والمشكلة هي أن هاينه والصحيفة الأمريكية حصلا على حقوق العلامة التجارية لـ "ووردل" في نفس اليوم وهو أول فبراير 2022.

وينفي صانع الألغاز شتيفان هاينه اتهام صحيفة نيويورك تايمز بأنه حصل على حقوق العلامة التجارية الألمانية بسوء نية. وقال: "لقد سجلت علامة ووردل التجارية في أول شباط/فبراير 2022 ، وبالتالي يحق لي استخدام العلامة".

ووفقا لرئيسة المحكمة القاضية فيرا دريس، فإن المحكمة لم تكون بعد موقفها الخاص بشأن هذه المسألة.

وأصبح شتيفان هاينه من هامبورج معروفا لجمهور أوسع في ألمانيا في عام 2005 بتوزيع ألغاز سودوكو ذات الشبكة الرقمية.