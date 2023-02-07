قيس سعيد يؤكد ضرورة التصدّي لمن يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة التصدّي لكلّ من لا يزال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن والإشاعات.. مشدّدا على أن المسؤولية اليوم والواجب المقدّس تتمثل في الاستجابة لمطالب التونسيين وأنه لا يمكن لأي مسؤول أن يُخيّب آماله.

جاء ذلك خلال اجتماع قيس سعيّد مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم الثلاثاء .

كما أكد ضرورة توجيه المساعدات إلى كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر .

كما تناول اللقاء عددا من المشروعات التي يتم العمل على إنجازها، ومن بينها مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة.