مصادر سورية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2055 والمصابين إلى 4100

أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عداد قتلى الزلزال الذي ضرب البلاد أمس الاثنين إلى 2055 والمصابين إلى 4100.

وأكد مصدر مسؤول في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن "عدد القتلى في مناطق شمال سوريا الذي تسيطر عليه المعارصة وصل لأكثر من 1225 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2500 والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

من جهة أخرى ،قالت مصادر طبية سورية لـ(د .ب .أ) أن "أعداد القتلى في مناطق سيطرة الحكومة السورية بلغ 830 شخص، أغلبهم في محافظة اللاذقية، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 1600 بينهم 702 في محافظة حلب".

وباشرت فرق متخصصة في عمليات الانقاذ عملها في مدينتي حلب واللاذقية وقال مصدر في وزارة الادارة المحلية السوريا لـ(د.ب.أ) "باشرت فرق تضم 110 من عناصر الدفاع المدني الجزائري وصلت الى مدينة حلب اضافة الى وصول 85 من فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ من لبنان من الجيش اللبناني، ووصلت فرق متخصصة من روسيا ومن المنتظر ان تصل خلال الساعات القادمة 25 فريقا من العراق وأرمينيا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ".