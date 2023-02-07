سجن الشرطي البريطانى «مغتصب النساء» مدى الحياة لإدانته باعتداءات وحشية

صدر حكم ضد ديفيد كاريك، رجل شرطة، كان يعمل في لندن بالسجن 30 عاما على الأقل، فيما قال قاضٍ بريطاني اليوم الثلاثاء إنه استغل وظيفته "لاستغلال النساء بوحشية".



ونفذ رجل الشرطة 48 عاما، الذي وصفته بعض ضحاياه اللاتي يقدرن بالعشرات بأنه "وحش" و"شرير"، "قائمة من (الهجمات الجنسية) العنيفة والوحشية" بين عامي 2003 و2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".



يذكر أن كاريك، الذي انضم إلى قوة شرطة العاصمة في 2001 قبل أن يصبح عضوا مسلحا بقيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية في 2009، استغل منصبه لكسب ثقة النساء وإخافتهم كي يصمتن.



ووجه مسدسا إلى إحدى ضحاياه وأرسل لأخرى صورته، وهو يحمل سلاح الخدمة قائلا: "تذكري أني الزعيم".



وصدر ضد كاريك في جلسة متلفزة للنطق بالحكم اليوم الثلاثاء بمحكمة ساوثوارك كراون 36 حكما بالسجن المؤبد، بحد أدنى 32 عاما، تخصم منها المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي؛ بعدما أصبح أحد أخطر مرتكبي الجرائم الجنسية على الإطلاق في البلاد.



وأقر كاريك من قبل بالذنب في 49 تهمة، من بينها 24 تهمة اغتصاب، لكن بعضها تهم مكررة، مما يعني انها مرتبطة بـ85 جريمة على الأقل، من بينها 71 جريمة جنسية على الأقل و48 اغتصابا.