 ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 6200 قتيل - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 6200 قتيل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 9:43 م

قال مسؤولون أتراك، إن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 4544 قتيلا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ فى تركيا، إن أكثر من 26 ألف شخص أصيبوا جراء الزلزال.

وفي سوريا المجاورة، لقي ما لا يقل عن 1712 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 3749 شخصا آخرون، وفقا لوزارة الصحة ومنظمة الخوذات البيضاء اللتين تقومان بحصر الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر عليها المعارضة على الترتيب.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى الذين سقطوا جراء الزلزال في كل من تركيا وسوريا إلى أكثر من 6200 قتيل.

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