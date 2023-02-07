زيادة سعر الفائدة في أستراليا 25 نقطة أساس

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أعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وهو ما كان متوقعا على نطاق واسع.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس السياسة النقدية في البنك في العام الجديد.

يذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 325 نقطة أساس في سلسلة زيادات متصلة منذ نيسان/أبريل 2022 عندما كان 10ر0% فقط.

وقال فيليب لوي محافظ البنك المركزي إن البلاد ستحتاج إلى المزيد من الزيادات في الفائدة خلال الشهور المقبلة لضمان عودة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف، وأن الارتفاع الحالي له مؤقت.

وأضاف أن مجلس السياسة النقدية مازال مصرا على إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف وأنه سيقوم بكل ما يلزم لتحقيق الهدف.