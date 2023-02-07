المجر تعتزم توجيه أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي من كورونا لإصلاح منظومة الطاقة

يعتزم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان استخدام نحو 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي، ومن بينها كامل المبلغ المخصص للتعافي من جائحة فيروس كورونا، لإصلاح منظومة الطاقة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن موقع "تيليكس" الإخباري.

ووفقا للموقع الإخباري، من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء تخلي البلاد مصادر الطاقة من روسيا، خلال اجتماعات مغلقة على مدار ثلاثة أيام، تنتهي غداً الأربعاء.

وتشمل المشاريع تمويل شركة مول نيرت المجرية للنفط لتطوير مصفاتها لتكرير النفط الخام غير الروسي، والاستثمارات في خط أنابيب البحر الأدرياتيكي الحالي الذي ينقل النفط من كرواتيا.

وقال موقع تيليكس إن عملية تحديث شبكة الكهرباء وموضوعات الاستثمار في الطاقة المتجددة

مدرجة أيضا على جدول الأعمال.

يشار إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض أجبرت أوربان على التراجع عن قراره بالتخلي عن الاستفادة من قروض التعافي من كوفيد والاعتماد فقط على 5.8 مليار يورو في شكل منح من التكتل.

ولا يسمح للمجر حاليا الحصول على أكثر من 30 مليار دولار من أموال الاتحاد الأوروبي، بسبب الخلاف مع حكومة بودابست بشأن سيادة القانون ومكافحة الفساد في البلاد.