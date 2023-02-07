قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، إنه تم تسجيل 243 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا حتى الآن.



وقد أعلن مدير الهيئة يونس سيزر، عن هذه الأرقام صباح اليوم الثلاثاء، بعد يوم من وقوع زلزال قوي، أسفر عن مقتل الآلاف في تركيا وسوريا.



وقال رولا أمين المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه في ظل وقوع الكثير من الهزات الارتدادية يخشى الكثيرون البقاء في منازلهم، ولكن ليس لديهم مكان للتوجه إليه والإقامة فيه في ظل البرد الشديد.