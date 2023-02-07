القوات الروسية تعلن تحقيق تقدم في معركة السيطرة على باخموت

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن القوات الروسية "تتقدم بنجاح" في معركة السيطرة على مدينة باخموت بشرق أوكرنيا.

وفي وقت سابق، قال أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية في حكومة كييف إن الوضع على الجبهة "خطير للغاية" وأن القوات الأوكرانية تحتاج إلى أن تبادر ألمانيا بشكيل تحالف لإرسال مقاتلات وسفن حربية وغواصات.

في غضون ذلك، تضغط حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البنك المركزي الروسي ليكون أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات الاقتصادية وأن يشير إلى استعداده لتخفيف السياسة النقدية.

وقبيل أول اجتماع لمجلس إدارة البنك خلال العام الجاري، يطالب مسؤولون بأن يرسل البنك إشارة أكثر وضوحا بأنه يمكن أن يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري 2023، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة على المداولات.