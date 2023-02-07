رأس البر تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيء

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر؛ للتعامل مع موجة الطقس السيء وهطول الأمطار، حيث تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المدينة.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض، أنه تمت مراجعة بالوعات صرف الأمطار، علاوة على تمركز المعدات بمناطق مختلفة لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار أولا بأول، لتيسير الحركة المرورية.

وشددت على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الوحدات المحلية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.